John Carew erkjenner skattesvik – nekter for å ha gjort det med vilje

John Carew (43) er tiltalt for å ha unndratt 5,4 millioner kroner i skatt. Han har hele veien forklart forholdet med at han baserte seg på feilaktige skatteråd og at ikke visste at han gjorde noe galt. Unndragelsene skjedde ved uaktsomhet, mener den tidligere fotballproffen.

– Denne saken dreier seg om noe av det mest elementære i vårt skattesystem. Bor du i Norge, må du og skal du betale skatt til Norge. I korthet bygger tiltalen på at Carew skulle oppgitt alle sine inntekter og formue til norske skattemyndigheter, sa aktor, førstestatsadvokat Marianne Bender da hun holdt sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett.

Benekter forsett

Det er uomstridt at det ble unndratt skatt gjennom flere år, men Carew mener det skjedde ved uaktsomhet. Derfor svarte han nei på skyldspørsmålet i tiltalens tredje post, som omfatter forsettlig grovt skatteunndragelse. Han mener han ikke har unndratt skatt med vilje, ifølge E24.

Hans forsvarer, advokat Berit Reiss-Andersen, understreket i retten at hans skyldnekt dreier seg om forsettet i tiltalen. Altså erkjenner Carew at han skulle ha betalt skatt.

Oslo tingrett har satt av to uker til rettssaken. Den tidligere fotballspilleren er tiltalt for uaktsomt grovt skattesvik for årene 2014–2016 og forsettlig grovt skattesvik for årene 2017–2019. Til sammen mener Økokrim at han unndro 5.422.206 kroner i skatt mellom 2014 og 2019.

– Holdt formuen skjult

Carew har vært bosatt i Storbritannia i perioden som tiltalen omfatter. I Norge er regelen at om man oppholder seg mer enn 183 dager i året i Norge, så er du skattemessig bosatt i Norge.

Ifølge Bender var Carew i Norge i mer enn 183 dager hvert år tiltalen omfatter.

– Han holdt sin formue skjult for norske skattemyndigheter ved å benytte kontoer i Luxembourg og i Isle of Man. Det førte til at han unndro til sammen 5,4 millioner kroner i skatt, sa Bender i innledningsforedraget.

