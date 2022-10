Aasland om EUs gassforslag: Bør passe på at tiltak ikke forverrer situasjonen

EU-kommisjonen foreslo tirsdag å opprette et kartell for gasskjøp, for å fremforhandle bedre avtaler. Det er naturlig at EU ser på tiltak, sier Aasland. Norge er Europas største gasselger.

– Fra norsk side er vi opptatt av at man i vurdering av tiltak ser på tiltak som løser hovedproblemet; mangel på gass og kraft. Tiltak bør sikre at markedet fortsatt fungerer effektivt, og at det ikke innføres tiltak som har utilsiktede konsekvenser og som i verste fall kan bidra til å forverre situasjonen, sier Aasland.

Norge har økt gassleveransene til EU som følge av energikrisen. Det har samtidig ført til skyhøye gassinntekter for Norge. Flere i EU har tatt til orde for et pristak på gass.

– Norge er en stor og pålitelig energileverandør til Europa og er i jevn dialog med EU om energispørsmål. Det viktigste vi kan gjøre, er å levere så mye gass som mulig hver dag. Vi vil fortsette den nære dialogen vi har med både EU og enkeltlandene i Europa om veien videre. Europa er vårt viktigste marked og nære allierte, sier Aasland.

