Matapour samtykker til forlenget fengsling – slipper ut av isolasjon

– Han samtykker til videre fengsling, såfremt politiet reduserer begjæringen fra åtte til fire uker. Jeg legger til grunn at Hordaland tingrett behandler begjæringen i kontorforretning i dag, sier Matapours forsvarer, advokat Bernt Heiberg, til NTB.

Mannen som er siktet for terrorskyting utenfor to utesteder i Oslo natt til 25. juni, har vært varetektsfengslet i full isolasjon siden pågripelsen samme natt. Nå velger politiet å oppheve isolasjonen og medieforbudet, ifølge Heiberg.

– Han vil fortsatt sitte varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, sier han.

Begjærte åtte uker

Matapours nåværende fengslingsperiode, som er med full isolasjon, løper ut mandag. Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt opplyste til NTB lørdag at politiet har bedt om åtte ukers forlengelse.

– Utenom det har jeg ingen kommentar, sa hun til NTB.

Oslo-politiet hadde mandag morgen ikke besvart NTBs spørsmål om fengslingsbegjæringen.

Straffeprosessloven setter en øvre begrensning på tolv uker når det gjelder fullstendig isolasjon under varetekt, men åpner for at siktede kan holdes isolert enda lenger «dersom tungtveiende hensyn gjør det nødvendig.»

Skyting med terrorhensikt

Matapour er en av totalt fire personer som er siktet i forbindelse med terrorskytingen mot to utesteder i Oslo 25. juni. To menn er pågrepet og siktet for medvirkning. Samtidig har politiet også siktet Arfan Bhatti, som er internasjonalt etterlyst, for medvirkning til terrorhandling.

De pågrepne har så langt nektet å la seg avhøre av etterforskere fra politiet.

Matapour åpnet ild mot London pub og Per på hjørnet natt til 25. juni. To personer ble drept og ytterligere 21 skadd. Til sammen har over 260 personer status som fornærmet etter skytingen, som politiet mener ble utført med terrorhensikt.

