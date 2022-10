– På vegne av politiet vil jeg beklage til fetteren, hans familie og de etterlatte, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.

– Drapet på Birgitte Tengs er en dypt alvorlig sak som har gjort inntrykk på mange. Når overordnet påtalemyndighet nå har meddelt at det er tatt ut tiltale overfor en 52 år gammel mann, så er det et steg nærmere en endelig konklusjon i saken. Det er ingen tvil om at saken må ha vært en betydelig belastning, sier Bjørnland.

