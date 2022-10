Russlands ambassade hardt ut mot fengsling av russere i Norge

Ambassadøren ønsker ikke å stille til intervju med NTB om situasjonen, men ambassaden har gitt en uttalelse på epost der de retter sterk kritikk mot norske myndigheter.

– Vi registrerer generelt med bekymring den psykosen som utspiller seg i Norge, der lider vanlige turister som åpent har innført utstyr til Norge og igjen åpent filmet den vakre norske naturen uten å skjule deres reiseformål – ikke særlig «spionaktig», ikke sant? skriver ambassaden til NTB.

Videre mener ambassaden menneskerettighetsorganisasjoner bør merke seg det som skjer i Norge med russere.

– Den ubegrunnede og diskriminerende karakter av dette tiltaket vekker også oppsikt, noe som kanskje vil få vurdering av lokale eller internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, skriver ambassaden.

– Paranoia

Ambassaden i Oslo og generalkonsulatet i Kirkenes har oppfordret sine borgere til å følge med på reglene. Ifølge ambassaden er det kritikkverdig at forskriften som forbyr russere å fly i Norge, ikke har nevnt droneflyging direkte. Det har trolig ført til den uheldige situasjonen som har oppstått, skriver ambassaden.

– På de fleste norske offisielle nettsider mangler det informasjonen om droneforbud for russere. Det er veldig vanskelig for en utlending å finne meldingen av Luftfartstilsynet og forskriften som nevnes i medier, skriver ambassaden.

Ambassaden skriver at de raskt rykket ut med informasjon til russere i Norge.

– Vi ville advare om at situasjonen kan resultere i en skikkelig paranoia, som kan ramme russiske folk fastboende i Norge, turister fra andre land og enhver person med kamera, skriver ambassaden.

Ber om upartisk behandling

Ifølge ambassaden er det spesielt grunn til å være bekymret for saken der fire russiske statsborgere er fengslet i Nordland, uten å ha brukt droner, men bare vanlige kameraer.

– Det er noe som bekymret oss enda mer, fordi man kan neppe forestille seg en turist uten kamera, ikke sant? skriver ambassaden.

Ambassaden avslutter med å si at den regner med at sakene vil bli behandlet raskt og upartisk, og at de fengslede russerne vil få reise hjem igjen snart.

