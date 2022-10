NRK: Tengs-rettssaken utsettes til 7. november

Politiet pågrep en 52-åring fra Karmøy for drapet i fjor høst. Mandag ble mannen tiltalt for drapet.

Saken hadde planlagt oppstart 31. oktober, men er nå berammet til 7 november, en uke senere enn planlagt, opplyser bistandsadvokat John Christian Elden til NRK.

– Tiltalen beskriver alle omstendighetene som har betydning for skyldspørsmålet, og at det foreligger straffeskjerpende omstendigheter. Den gir en beskrivelse av at Birgitte ble utsatt for massiv vold over tid, og at hun ble utsatt for overgrep, sier konstituert statsadvokat Thale Thomseth til NTB.

Når Riksadvokaten beordrer at det skal tas ut tiltale i Tengs-saken, er det det tydeligste uttrykket for at påtalemyndigheten mener den over 27 år gamle drapsgåten endelig er oppklart.

Statsadvokaten kan ikke gå til retten med en straffesak uten å være overbevist om at bevisene holder til domfellelse.

Saken skal opp i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund tinghus. Retten har satt av hele 14 uker til hovedforhandlingen. Uavhengig av utfallet er ankebehandlingen av straffesaken imidlertid allerede berammet til å starte 4. september 2023 i Gulating lagmannsrett i Stavanger, får NTB opplyst av domstolen.

Fetteren til Birgitte Tengs ble først dømt, men siden frikjent for å ha drept kusinen i 1995. Han ble imidlertid dømt til å betale foreldrene hennes erstatning i den sivile straffesaken i etterkant, en dom han siden har kjempet for å få opphevet.