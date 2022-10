Norge slutter seg til nye EU-sanksjoner mot Iran

– Det gjør vi. Den beslutningen er tatt, sier han til NRK. Støre sier dette vil bli vedtatt så snart som mulig.

– Vi arbeidet i nær kontakt med EU om dette i forrige uke.

Om lag 15 personer og organisasjoner havnet mandag på EUs «svarteliste», som gjør at de nektes innreise til EU og verdier som er plassert i EU holdes tilbake. Dette slutter Norge seg nå til.

Straffetiltakene rammer blant annet Irans informasjonsminister, det såkalte moralpolitiet, Revolusjonsgardens IT-avdeling, den ytterliggående Basij-militsen og en ordenspolitiavdeling.

Sanksjonene kommer som følge av regimets brutale metoder for å stanse demonstrasjoner i landet. Minst 215 demonstranter skal være drept under protestbølgen etter at Mahsa Amini (22) døde i moralpolitiets varetekt for over en måned siden, ifølge Oslo-baserte Iran Human Rights (IHR).

– Norge er tilsluttet EUs sanksjoner mot Iran, og vi tar sikte på å også slutte oss til sanksjonene som EU vedtok i dag, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

