Statsadvokaten bekrefter tiltale i Tengs-saken – siktet 52-åring blir tiltalt for drapet

– Tiltalen er utferdiget etter ordre fra riksadvokaten og omhandler overtredelse av straffeloven (1902) § 233 første og annet ledd. Bestemmelsen rammer den som dreper noen og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, heter det i en pressemelding fra Rogaland statsadvokatembeter mandag.

Beslutningen om å ta ut tiltale innebærer at påtalemyndigheten mener det kan bevises hinsides rimelig tvil at det er den 52 år gamle mannen som har vært siktet i saken i et drøyt år, som drepte og forgrep seg på Birgitte Tengs for over 27 år siden.

Saken har vært etterforsket i nesten seks år etter at Kripos’ cold case-gruppe anbefalte den gjenåpnet i 1996. Tiltalte kobles til drapet med DNA-bevis, sikret gjennom nye analyser av gamle prøver. Han ble avhørt som vitne allerede i den opprinnelige Tengs-etterforskningen og er tidligere blitt trukket fram om moduskandidat.

– Min klient nekter straffskyld, understreket mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, overfor NTB før helga.

[ Londons politisjef: Hundrevis av politibetjenter burde fått sparken ]

– Opplever dette som et mareritt

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet og benekter enhver erfaring med drapet. Han er veldig skuffet og lei seg over beskjeden fra påtalemyndigheten.

– Han har levd i usikkerhet i snart 13 måneder om hvordan livet hans kommer til å bli. Det var absolutt ikke den denne beskjeden han skulle ønske seg, sier advokat Stian Kristensen til NTB.

Mannen nekter enhver befatning med drapet, og framholder at det nye DNA-beviset mot ham kan ha kommet på strømpebuksa til Birgitte gjennom oversmitte.

Kristensen orienterte sin klient i Åna fengsel mandag formiddag. Han sier mannen mener det ligger an til et varslet justismord.

– Han sa han opplever dette som et mareritt og håper han våkner snart, sier forsvareren.

Funnet drept

Det var 1. september i fjor at mannen fra Haugalandet i Rogaland ble pågrepet, siktet for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i mai 1995. Hun hadde kvelden før vært på en sammenkomst for ungdom å bedehuset på Avaldsnes før hun rundt klokka 23 haiket inn til Kopervik sentrum.

En snau halvtime senere er det ikke flere kjente observasjoner av henne før hun morgenen etter ble funnet ille tilredt ved et beiteområde ved Gamle Sundvei på Karmøy – drept, åpenbart utsatt for stump vold og hadde blitt utsatt for en seksualforbrytelse, ifølge Karmsund herredsretts dom fra 1997.

Senere har det kommet fram at politiet har funnet DNA på strømpebuksen til Birgitte Tengs som de mener knytter 52-åringen til drapet. Sør-Rogaland tingrett har tidligere skrevet i en fengslingskjennelse at funnet samsvarer med den mannlige kjønnsmarkøren fra den siktede.

[ Matapour slipper ut av isolasjon ]

Rettssak om to uker

Saken er foreløpig berammet til å starte enten 31. oktober eller 14. november i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund tinghus. Retten har satt av hele 14 uker til hovedforhandlingen, hvilket tilsier at den etter planen ikke blir tatt opp til doms før i februar neste år.

Rettssaken kan imidlertid bli utsatt i to uker hvis forsvareren ønsker det.

– Det er ikke utenkelig med en utsettelse, sier konstituert statsadvokat Thale Thomseth til NTB.

Partene i saken skal ha et saksforberedende møte mandag ettermiddag. Der vil tidsskjemaet for straffesaken bli tatt opp.

– Vi får vurdere om vi skal starte 31. oktober eller be om å få vente til 14. november, sier tiltaltes forsvarer, advokat Stian Kristensen, til NTB.

Mannen er også siktet for drapet på Tina Jørgensen i 2000. I den saken er det foreløpig ikke tatt ut tiltale.

Opprinnelig ble fetteren til Birgitte Tengs dømt i tingretten for å ha drept jenta. Det skjedde i 1997, men året etter ble han frikjent i lagmannsretten. I den sivile delen av saken ble han imidlertid dømt til å betale erstatning på 100.000 kroner til foreldrene til Birgitte Tengs. Kravet er ettergitt, men denne dommen står fremdeles ved lag.

Saken fortsetter under videoen

Omfattende sak

Politiet har mottatt over 2.200 tips etter at etterforskningen ble gjenåpnet rett over nyttår i 2017.

Etterforskerne har avhørt rundt 300 vitner, hvorav flere er nye i saken, og det er gjort en lang rekke nye analyser og undersøkelser av biologisk materiale fra klærne til Birgitte Tengs etter at hun ble drept.

Det er produsert en stor mengde etterforskningsdokumenter i saken, og bare uker før politiet sendte over sin innstilling til statsadvokaten mottok forsvarerne 5,5 millioner filer med etterforskningsmateriale. Det opprinnelig teamet på to advokater måtte da styrkes til tre.

Birgitte Tengs fetter: En liten lettelse

Fetteren til Birgitte Tengs sier han føler en «liten lettelse» over at en 52 år gammel mann er tiltalt for drapet som skjedde i 1995.

– Jeg har snakket med fetteren, og han sier han føler en liten lettelse over at tiltale nå er tatt ut, men at nå får domstolen avgjøre den videre gangen i saken, sier advokat Arvid Sjødin til NTB.

I 26 år har fetteren levd med den sivile dommen hvor han pekes ut som gjerningsmannen. Nå varsler advokaten erstatningskrav etter at det er tatt ut tiltale mot en annen mann for drapet. Han vil be Agder lagmannsrett vurdere erstatningsdommen hvor foreldrene til Birgitte Tengs ble tilkjent erstatning fra fetteren.

– Så fort vi får tak i den nye tiltalen i saken, vil vi sende den til Agder lagmannsrett. Den vil være en nyomstendighet i fetterens sak som sannsynligvis vil føre til en frifinnelse, sier Sjødin.

Riksadvokat Jørn Maurud beklager belastningene Birgitte Tengs’ fetter og hans familie har vært påført. Han sier til NRKat han forstår familiens påkjenninger.

Avvist i 2020

Fetteren har helt siden erstatningsdommen ble avsagt i 1998 kjempet for å få den opphevet, men uten hell. Senest i 2020 avviste Høyesterett å gjenoppta saken med begrunnelsen om at kravet var innlevert for sent.

Ifølge Sjødin la Høyesterett den gang opp til at en annen gjerningsperson må tiltales og domfelles for drapet før fetteren kan bli renvasket.

[ Ble pekt ut som barnedrapsmann – får millionerstatning ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen