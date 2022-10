Mann omkom i boligbrann i Mjøndalen

Sørøst politidistrikt fikk melding om brannen utenfor Drammen rett før midnatt. De opplyste at det kom flammer ut av vinduet, og at en person var inne på den aktuelle adressen.

Kort tid etterpå bekreftet politiet overfor NTB at en person mistet livet i brannen.

– En person er båret ut av brannvesenet og er bekreftet omkommet, sa operasjonsleder Tommy Eriksen litt før klokken 0.30.

To timer senere opplyste han til Drammens Tidende at den døde er en mann i 40-årene fra Stavanger, og at de pårørende er varslet. Ytterligere tre personer ble sendt til sykehus etter brannen. Skadeomfanget er ukjent.

Mandag morgen opplyste politiet til Dagbladet at det ikke lenger er mistanke om at det er flere personer i bygget, som inneholder fire leiligheter. Brannvesenet jobbet da fortsatt på stedet.

– Brannvesenet kommer til å holde på utover formiddagen. De har full kontroll på brannen, men jobber fortsatt aktivt på stedet, sa vaktleder Marthin Haugen ved 110-sentralen til Drammens Tidende.

Det var flere personer registrert på den aktuelle adressen. Folk evakuerte seg selv fra leilighetskomplekset, som er ubeboelig som følge av brannen. Det var ikke fare for videre spredning.

Årsaken til brannen er ikke kjent, men politiet håper å få krimteknikere til stedet i løpet av dagen.

