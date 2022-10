Finansavisen: Store deler av Reitan-formuen flyttes til Sveits

Magnus Reitan eier 33,33 prosent av Reitan-konsernet, mens broren Ole Robert og faren Odd eier de siste to tredelene.

«Vi har sammen planlagt dette generasjonsskiftet lenge og gjennomfører nå første steg. Det betyr at jeg overfører mesteparten av eierskapet i MVK Capital til mine barn. Jeg beholder kontrollen i investeringsselskapet, mens Kristoffer og Viktoria involveres gjennom styreplass, eierskap og rett til utbytte», skriver Magnus Reitan i en uttalelse til Finansavisen.

Barna bor i Sveits

Kapital anslo at den samlede Reitan-formuen utgjør 64 milliarder kroner da oversikten over Norges 400 rikeste ble publisert. Når en tredel av dette overføres, betyr det at Magnus Reitans to barn får eierskap til over 20 milliarder kroner.

«Barna har i mange år oppholdt seg i lange perioder i utlandet, og begge er nå bosatt i Genève. Kristoffer er profesjonell golfspiller og Viktoria er musiker og musikkstudent. Mitt eierskap i Reitan er gjennom MVK Capital AS», skriver Reitan.

Han sier imidlertid at hans egen rolle og engasjement i Reitan vil være som før. Overfor både Finansavisen og E24 bekrefter Magnus Reitan at verken han, Ole Robert eller Odd flytter til Sveits.

Røkke flagget ut i september

Reitan-konsernet driver i hovedsak innen varehandel, eiendom og investering. Konsernet driver blant annet Rema 1000, Narvesen, 7-Eleven og bensinstasjonskjeden YX i Norge, samt flere andre storkiosk- og bensinstasjonskjeder i Norden.

Utflytting av formuer fra Norge har fått mye oppmerksomhet de siste månedene, etter at Kjell Inge Røkke 12. september i år meldte at han skulle flytte til Sveits med sin formue. I ettertid varslet blant annet eiendomsmilliardæren Tord Ueland Kolstad at han flyttet i samme retning.

