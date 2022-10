Luftrommet over Sør-Vestlandet drone-stengt i nesten en time

Av Anna Nesje og Andreas Løf / NTB

Avinor meldte om gjenåpningen på Twitter klokken 21.40 søndag kveld.

– Stavanger og Haugesund har nå åpnet igjen etter observasjon av det som trolig var en drone tidligere i kveld, skriver de på Twitter.

Politiet bekrefter også dette.

– Klokken 19.42 kommer det melding fra flytårnet Sola om observasjon av drone i luftrommet over Sandnes. Politiet har søkt å gjøre observasjoner, men uten å lykkes. Per nå har vi ikke noe mer konkret å gå etter, skriver politiet.

De legger til at de ikke ønsker å gå i detalj om eventuelle tiltak.

– Stengte umiddelbart

Det var like før klokken 21 søndag kveld Avinor bekreftet overfor VG at det en drone ble observert av et fly ved Sola lufthavn utenfor Stavanger. Dette førte til at luftrommet ble stengt over Haugesund og Stavanger lufthavn.

– Jeg kan bekrefte at det er observert en drone. Den ble observert av et fly som tok av. Da stenger vi umiddelbart luftrommet som et sikkerhetstiltak, fram til politiet og flygelederne sammen vurderer at situasjonen er under kontroll, opplyste pressetalsmann i Avinor Harald Kvam til avisa.

– Ikke uvanlig

Det er forbudt å fly drone i Norge nærmere enn 5 kilometer fra flyplasser.

– Det er ganske vanlig med droneobservasjoner rundt norske flyplasser, sier Kvam til TV 2.

Den siste tida har oppmerksomheten rundt slik aktivitet blitt kraftig skjerpet. Kveldens hendelse føyer seg inn i rekken av innmeldt droneaktivitet i Norge den siste tiden. Blant annet er det oppdaget to tilfeller i nærheten av Kårstø-anlegget i Tysvær, samt flere tilfeller i Nordsjøen.

To pågrepet

Denne uka er to russere pågrepet, siktet for å ha fløyet droner i Norge. En spesiell bestemmelse gjør det ulovlig for russiske borgere med all type flyaktivitet her i landet. Bestemmelsen trådte i kraft etter at Russland hadde invadert Ukraina sist vinter.

PST har fått en rekke nye tips det siste døgnet etter at de ba folk over hele landet være ekstra årvåkne etter disse pågripelsene, særlig i nærheten av kraftinstallasjoner og forsvarsanlegg.





