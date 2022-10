Sersjant som snikfilmet i dusjen blir trolig sagt opp

Mannen ble dømt til betinget fengsel og bøter, men han fikk beholde både graden og jobben i Forsvaret. Etter at VG skrev om saken i mai, kom det flere reaksjoner.

Forsvarsledelsen sa de skulle gå gjennom saken på nytt, og et avskjedigelsesråd har nå kommet til at han ikke bør få beholde jobben.

Jurist Gro Kværnå i Norges Offisersforbund bisto mannen i dette rådet:

– Vårt medlem ønsker ikke å uttale seg ytterligere om saken på det nåværende tidspunkt, skriver hun i en tekstmelding.

Sersjanten kan klage inn vedtaket til Forsvarsdepartementet. Skulle han få avslag der, har han også mulighet for å reise søksmål via domstolene.

Forsvarets pressevakt, oberstløytnant Per Espen Strande, sier til avisa at han ikke kjenner detaljene i saken og må komme tilbake med et svar til uka.

– På generelt grunnlag har jeg ikke anledning til å kommentere personalsaker i mediene, sier han videre.

