Russisk statsborger pågrepet med drone ved Tromsø lufthavn

Den 51 år gamle russiske statsborgeren ble pågrepet fredag morgen etter tips fra en Avinor-ansatt, opplyser politiadvokat Jacob Bergh til NTB.

– Politiet ble varslet av en ansatt i Avinor, hvorpå en patrulje dro ut til flyplassen. Så var det ting på stedet der som gjorde at vi valgte å pågripe mannen, sier politiadvokaten.

Politiet har tatt beslag i en større mengde fotoutstyr, inkludert en drone og en rekke minnekort. Mannen har avgitt forklaring til politiet.

– Han sier fotoutstyret var til private formål, sier Bergh, uten at han vil gå mer i detalj på mannens forklaring.

– På vei til Svalbard

51-åringen er ikke bosatt i Norge. Ifølge sin egen forklaring hadde han passert Storskog torsdag og var på vei til Svalbard.

Politiet opplyser at siktede har erkjent å ha fløyet drone.

– Den siktede har erkjent å ha fløyet drone i Norge. Vi kommer til å fortsette med avhør og gjennomgang av beslaget. Av beslaget som vi har gjennomgått, har vi blant annet sett bilder fra lufthavnen i Kirkenes og bilder av Forsvarets Bell-helikopter, sier Bergh.

Han sier også at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er koblet inn i saken.

Begjærer seg løslatt

51-åringen ble framstilt for varetektsfengsling lørdag formiddag, siktet for å ha fløyet drone ulovlig i Norge. Politiet har begjært ham varetektsfengslet i fire uker.

Mannens forsvarer Ola Larsen sier til NTB at mannen begjærte seg løslatt.

– Det jeg kan si foreløpig, er at min klient har avgitt forklaring til politiet, samt at han i dag har begjært seg løslatt i fengslingsmøtet, sier advokaten.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer foreløpig, legger han til.

Mehl orientert

Det er andre gang på kort tid at en russisk statsborger har blitt pågrepet av politiet for å ha brukt drone i Norge. En annen russisk mann ble stoppet på vei ut av Norge sist tirsdag, 11. oktober, med to droner og flere elektroniske lagringsenheter.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier lørdag til NTB at hun er orientert om den seneste pågripelsen.

– Jeg er kjent med at politiet har pågrepet en russisk person med drone ved flyplassen i Tromsø. Samtidig kan jeg ikke kommentere saker som er under etterforskning. Men det er bra at politiet er årvåkne, sier justisministeren til NTB.

Mehl sier videre at det er en høy prioritet å forsterke innsatsen for å avdekke ulovlig aktivitet på norsk jord.

– Politiet har et tett samarbeid med PST, og styrkingen av beredskapen som har blitt gjort det siste halvåret, har fungert godt, sier hun.

