Politiet vil varetektsfengsle Matapour i åtte nye uker

Matapours nåværende fengslingsperiode, som er med full isolasjon, løper ut mandag.

Politiadvokat Ingvild Myrold bekrefter lørdag overfor NTB at politiet har bedt om åtte ukers forlengelse.

– Utenom det har jeg ingen kommentar, sier hun til NTB.

Matapours advokat Bernt Heiberg opplyser i en tekstmelding til NTB at politiet nå har begjært fengsling uten isolasjon og medieforbud.

Han har foreløpig ikke kommentert hvordan hans klient stiller seg til denne begjæringen.

Matapour er en av totalt fire personer som er pågrepet i forbindelse med terrorskytingen mot to utesteder i Oslo 25. juni. To menn er pågrepet og siktet for medvirkningen. Samtidig har politiet også siktet Arfan Bhatti, som er internasjonalt etterlyst, for medvirkning til terrorhandling.

De pågrepne har så langt nektet å la seg avhøre av etterforskere fra politiet.

Matapour åpnet ild mot London pub og Per på hjørnet natt til 25. juni. To personer ble drept og ytterligere 21 skadd. Til sammen har over 260 personer status som fornærmet etter skytingen, som politiet mener ble utført med terrorhensikt.

