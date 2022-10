Støre: Vi må stå opp mot autoritære krefter

Av Anne Marjatta Gøystdal/NTB

Bare se på abortretten eller homofiles rettigheter, sa Støre, som understreket hvor viktig det er å stå solidarisk med Ukraina og vise fasthet overfor Russland.

– Nå gjelder det! Nå skal vi stå opp for demokratiet, sa Støre.

– Nå skal vi stå opp mot autoritære krefter og ledere som vil presse oss til å vike fra våre verdier; frihet, likhet, solidaritet, sa han.

Møtt med taktfaste rop

Det har gått nøyaktig ett år siden Støre kunne presentere sin nye regjering på Slottsplassen. Da han entret Samfunnssalen i Oslo fredag, ble han møtt med stående applaus, og taktfaste rop fra ungdomspolitikerne: Jonas, Jonas, Jonas!

Det siste året kanskje annerledes enn man hadde ventet, preget av pandemien, krigen i Ukraina, energikrisen og prisøkninger. Støre kommenterte at mange sier til ham at han har hatt uflakg. Men slik tenker han ikke.

– VI tar ansvar. Folket har hatt flaks fordi det er vi som styrer, sa Støre.

Han brukte mye tid på tunge, overordnede temaer, som krigen, framveksten av autoritære ledere og energikrisen i Europa.

– Dette ble litt alvorlig dette her, folkens, men det er en alvorlig tid, sa Ap-lederen med et lite sukk.

Han forsøkte også å se litt framover. Midt i dramaet som utspiller seg, må vi minne om at enhver konflikt, selv den mest brutale, ender før eller siden ved et forhandlingsbord, sa Støre.

– En forhandlingsløsning i Ukraina kan synes langt unna i dag. For på den ukrainske slagmarken vet de dette: Om Russland stanser krigen, da er det slutt på krigen. Om Ukraina stanser krigen, da er det slutt på Ukraina.

– Ikke uten risiko

Støre viste til at mange har måttet flykte, både internt i Ukraina og til andre land i Europa.

– Denne helgen, eller inn i neste uke, kan være dagen hvor vi passerer 30.000 ukrainske flyktninger inn i Norge. Vi har aldri tatt imot en så stor mengde mennesker til Norge, sa Støre.

Over 20.000 er allerede bosatt i en kommune, påpekte Støre, som beskrev innsatsen som «formidabel».

Vi vet ikke hva som da neste skritt et presset Russland velger, fortsatte Støre. Han vektla at det aldri har vært uten risiko å stå opp for demokrati og frihet.

– Men konsekvensen av å ikke handle, bøye av eller la oss skremme – gjør oss ikke trygge. For oss er demokratiet, menneskerettigheter noe vi er villig til å kjempe for. Det må vi vise, også nå, sa han.

