Politiet: Mannen bak Ormen Lange-trusselen blir tvangsinnlagt

Det skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

– Straffesaken er under etterforskning og det er nå for tidlig å konkludere med hva som blir utfallet av denne. Politiet har ingen ytterligere kommentarer til saken, skriver politiet.

Ormen Lange-anlegget ligger på Nyhavna i Aukra kommune i Møre og Romsdal, men mannen er bosatt i Trøndelag. Anlegget måtte evakueres etter trusselen som ble ringt inn torsdag morgen, og en rekke myndigheter ble satt i beredskap.

En drøy time etter evakueringen ble det avklart at trusselen var falsk. Han ble så pågrepet av politiet i Trøndelag.

Flere trusler tidligere

Mannen er også siktet for en trussel mot hurtigruta MS Nordnorge i Ålesund 5. oktober.

I 2020 ble han straffedømt for flere trusler mot flyplasser og en tingrett, og måtte da sone ti måneders fengsel.

Ifølge Helgelands Blad ble det da vurdert at han var strafferettslig tilregnelig.

Vakthold ved gassanlegg

Ormen Lange er Norges nest største gassfelt, skriver Shell. Den ilandførte gassen behandles i Nyhamna på øya Gossa i Aukra kommune.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt beredskapen ved olje- og gassanlegg i Norge og andre Nato-land etter at gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen ble brutt 27. september. Det er antatt at den ble utsatt for sabotasje.

Beredskapen er økt ved norske olje- og gassanlegg, og Heimevernet er kalt inn for å bistå med overvåkingen.

