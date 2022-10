Noah har fått inn nesten en million kroner etter forslag om støttekutt

I det forrige statsbudsjettet var det satt av 730.000 kroner til organisasjonen.

Regjeringspartiet Senterpartiet og Noah har vært uenige i mange saker, blant annet om ulvejakt, pelsdyrnæringen og dyrevelferd. Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har avvist at dette har hatt noe å si for avgjørelsen.

– Overhodet ikke. Dette er beinhard prioritering. Det er veldig mange frivillige organisasjoner som har fått kuttet støtten. Da er det Noah som har måttet ryke, sa hun til VG torsdag.

Nationen skriver at de nye pengene er gitt gjennom frivillige spleiseaksjoner. Til avisa sier Noah-leder Siri Martinsen at organisasjonen er glad for all støtte. Videre hevder hun at frafallet av støtten ikke handler om prioriteringer, men uenighetene mellom organisasjonen og Senterpartiet.

Natt til fredag hadde det blitt gitt til sammen drøyt 984.000 kroner til Noah gjennom innsamlingsaksjonene.

