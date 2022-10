Kiwi økte eggeprisen – krympet pakken

– De bruker et fenomen som kalles «knapt merkbar forskjell»-fenomenet fra psykologien. Og det handler nettopp om at kunden ikke skal merke det. Altså at man har gjort sjokoladen litt mindre, emballasjen litt tynnere eller antall tørk på en tolvte rull litt færre, sier professor Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole til NRK.

I juni kostet 18 Eldorado gårdsegg 32 kroner og 90 øre. Så økte prisen til 37,40 sammen med en rekke andre varer. I september økte prisen igjen – denne gangen til 37,90. Men i tillegg er pakken altså blitt mindre.

– For bedriftene som selger tonnevis av det ene og andre, er dette store penger som de sparer fordi de kan levere mindre til den samme prisen, sier Andreassen.

Kiwi sier at det skyldes at First Price-eggepakkene har gått over til å inneholde 18 egg.

– Vi har tradisjon for å selge First Price i våre største forpakninger med egg og har jobbet for å få First Price i 18 pakning med egg. Da vi fikk det, valgte vi å endre pakken med gårdsegg fra Eldorado til 12-pakning, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.

