Kirker kan måtte stenge på grunn av strømprisene

Avisa skriver videre at noen kirker allerede har stengt dørene.

– Vi har ikke eksakte tall på dette, men det er vel omtrent der landet ligger nå. Mange fellesråd har sagt at de er svært bekymret over situasjonen, sier spesialrådgiver Martin Stærk i KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, til avisa.

Stærk sier videre at flere fellesråd har fått både dobling og flerdobling av strømutgiftene, og at kirken ikke har penger i bakhånd til å takle krisen.

– Vi er nødt til å lene oss på kommunene og staten her, sier han.

Blant tiltakene som kan innføres for å hjelpe på problemene, er å flytte flere aktiviteter til samme dag, slik at man slipper å varme opp kirken flere ganger. Regjeringen foreslo like før månedsskiftet en ekstraordinær strømstøtte på 30 millioner kroner for at kirkene ikke skal måtte stenge i høytiden.

[ Slik sparer kongen og statsministeren på strømmen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen