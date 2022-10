Sjøfartsdirektoratet ga regjeringen beskjed om forbudte russiske fiskefartøy allerede i april

Da det norske havneforbudet ble vedtatt 29. april, sa fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) til NRK at norske havner stenges for russiske fartøy, men med unntak for fiskefartøy slik også EU hadde gjort.

Nå skriver Dagens Næringsliv at regjeringen allerede før den vedtok unntaket, fikk beskjed fra Sjøfartsdirektoratet om at det ville gå på tvers av EUs regler.

Opplysningene kommer fram i dokumenter fra den offentlige postjournalen til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Postjournalen viser at departementet flere ganger fikk klar beskjed fra Sjøfartsdirektoratet om at fiskefartøyene var rammet av EUs boikott.

Men denne korrespondansen ble ikke lagt ut i postjournalen før i september, etter at kontrollkomiteen på Stortinget kom med flere spørsmål til regjeringen om det omdiskuterte unntaket.

– Vi fikk til dels motstridende tilbakemeldinger fra EU som vi prøvde å få klarhet i. Som vi har svart DN tidligere, ønsket vi uansett et unntak fra havneforbudet for fiskefartøy, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi har vært opptatt av omfanget av EUs regelverk. Det innebar dialog med underliggende etater, sier han.

