NAF: Nye elbilavgifter kan gi økt salg av brukte dieselbiler

Dersom regjeringens forslag til vektavgift og moms vedtas, vil elbiler bli flere titall tusen kroner dyrere fra nyttår, skriver Naf i en pressemelding. Regjeringen vil også innføre full omregistreringsavgift for brukte elbiler.

– Avgiftsøkningen vil for mange bety at familie-elbilen de planlegger å kjøpe blir for dyr. Da er det naturlig å bevege seg over i bruktbilmarkedet for å kjøpe en bil som dekker det behovet du har, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Naf.

Han viser til at det for tiden er unormalt høye priser på brukte elbiler på grunn av økt etterspørsel. De økte prisene på elbiler kommer på toppen av renteoppgang, økte priser på strøm, matvarer og andre forbrukervarer, understreker Sødal.

– Alt dette kan føre til økt salg av brukte dieselbiler, rett og slett fordi det er det folk ser at de har råd til, sier han.

