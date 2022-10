Kan bli full stopp i boligbygging i høst

Boligbyggelaget Obos – som er landets største boligbygger – vurderer å legge flere prosjekter på is, skriver Dagens Næringsliv.

Det er både pandemien, Ukraina-krigen, sterk inflasjon, rentehevinger, fall i boligprisene og det at pandemi og krig har gitt skyhøye priser på byggematerialer, som gjør at det begynner å butte imot for flere utbyggere.

– Kostnadskalkylene går rett og slett ikke opp i en del prosjekter, sier Daniel Siraj – konsernsjef i Obos. Han legger til at de håper å unngå permitteringer.

– Problemet er at man ikke lengre kan øke utsalgsprisene, nå som kundene også er rammet av svekket kjøpekraft, sier han.

Administrerende direktør Lars Jacob Hiim i interesseorganisasjonen Boligprodusentene sier at han allerede har hørt om flere prosjekter som legges på is, noe som bekreftes av Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund, som beskriver et markant fall i boliginvesteringene.

[ Prisene skyter i været: Rødt vil ha tak på årlig husleievekst ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen