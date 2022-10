Bombetrussel utløste evakuering på landanlegget til Ormen Lange

Det opplyser beredskapskoordinator Geir Gönczs i Aukra kommune til Romsdals Budstikke.

Det som ifølge TV 2 var en bombetrussel førte torsdag morgen til evakuering av landanlegget, det ble satt krisestab i Aukra kommune, og politi og myndigheter mobiliserte en rekke ressurser.

– Det er klart at det blir dramatisk når man får slike meldinger og vi satte stab med en gang når vi fikk inn meldingene, sier ordfører Odd Jørgen Nilssen til TV 2.

Politiet i Møre og Romsdal meldte om hendelsen på Twitter klokken 9.16 torsdag.

Evakuering

Det ble iverksatt full evakuering, og Aukra kommune satte krisestab. Ved 9.50-tiden opplyste politiet at situasjonen var avklart. De har varslet at det vil komme en pressemelding om hendelsen.

Arbeiderne som ble evakuert fra Ormen Lange, vender nå tilbake etter at situasjonen er avklart. Produksjonen gjenopptas som normalt, opplyser Shell.

– Som følge av politiets avklaring og vår egen vurdering, normaliserer vi driften og sender de evakuerte tilbake på jobb, sier direktør Jan Soppeland for kommunikasjon og myndighetskontakt i Shell til NTB.

Produksjonen vil gå som normalt, opplyser Soppeland.

– Vi skal ivareta folkene våre som ble evakuert, og vi vil gå gjennom situasjonen for å se hva vi eventuelt kan lære av den. Når det gjelder selve hendelsen, så må vi henvise til politiet om dette, sier Soppeland videre.

Nest størst

Ormen Lange er Norges nest største gassfelt, og brønnstrømmen prosesseres på Nyhamna, skriver Shell.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt beredskapen ved olje- og gassanlegg i Norge og andre Nato-land etter at gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen ble brutt 27. september. Det er antatt at ledningen ble utsatt for sabotasje, og Russland regnes av Nato-landene for å være hovedmistenkt.

