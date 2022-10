Svenskehandelen øker, men er ikke tilbake på 2019-nivå

Tallene viser at dagsturer og kortbruk i tredje kvartal er på sitt høyeste nivå siden pandemien, men at det fortsatt er et lite stykke igjen til normalåret 2019.

Den gang sto fysisk kortbruk i varehandelen for 10,7 milliarder kroner. De to neste årene sank kortbruken til 3,2 milliarder kroner. I løpet av de tre første kvartalene er kortbruk på svenskehandel redusert fra 8 til 6 milliarder sammenlignet med 2019.

Ser man kun på tredje kvartal, er kortbruken redusert fra 2,93 milliarder i 2019 til 2,58 milliarder i år. I snitt legger vi igjen 1.800 kroner per dagstur, mens gjennomsnittsbeløpet i 2019 var 1.550 kroner.

– Det har vært en solid vekst i svenskehandelen siden gjenåpningen, men vi når fortsatt ikke normalnivåer fra 2019, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB.

– Selv om mye skyldes inflasjon i svenske priser ser vi ikke bort fra at ytterligere prisvekst i Norge, og spesielt på matvarer, kan trigge flere nordmenn til å dra over grensen på jakt etter gode tilbud. Dog så vil halvering av tobakkskvoten fra 2023 definitivt gjøre utslag, sier Oftedahl.

[ Undersøkelse: Økte kostnader går på helsa løs ]