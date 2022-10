Sparte lønnsutgifter etter lærerstreiken tilbakeføres til skolene i flere kommuner

I forrige uke skrev NRK at Tromsø kommune gir pengene de sparte på lønninger under streiken skal komme skolene og elevene i Tromsø kommune til gode. Her er det snakk om rundt 7,5 millioner kroner.

Nå følger flere kommuner og fylkeskommuner etter. I Lillestrøm kommune, samt Troms, Vestland og Viken fylkeskommuner går pengene som er spart, tilbake til skolene, skriver Utdanningsnytt.

Lillestrøm kommune sparte omkring 20 millioner kroner, mens Viken fylke sparte 43 millioner kroner.

I Bergen, der kommunen sparte 42 millioner kroner, går derimot under halvparten tilbake til skolene. Ifølge Bergens Tidende går 11,5 millioner til Slåtthaug og Gimle skoler, de to ungdomsskolene som ble hardest rammet av lærerstreiken.

I tillegg går fem millioner til de resterende 22 ungdomsskolene som ble rammet av streik i to uker. Dette skal brukes på elever som trenger ekstra oppfølging.

