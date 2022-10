Politiet vil frata båtfører retten til å føre småbåt – men han kan fortsatt føre store båter

Mannen ble tatt med 1,6 i promille utenfor Kragerø i sommer da han førte en liten trebåt under en regatta, ifølge Drammens Tidende.

Mannen i 50-årene har erkjent promillekjøring, og saken gikk derfor som en tilståelsessak i Drammen tingrett tirsdag.

Promillegrensen til sjøs er 0,8 og politiet ønsker derfor at mannen skal miste retten til å føre småbåter mellom 8 og 15 meter på grunn av promillekjøring.

På grunn av at mannen er født før 1980 og ikke trenger båtførerbevis (som er påkrevet for personer som er født etter 1980 og som skal føre båter mellom 8 og 15 meter), har han uansett fortsatt lov til å føre båter som er under åtte meter.

Mannen innehar også et fritidsskippersertifikat som tillater ham å føre båter mellom 15 og 24 meter, men politiet har ikke grunnlag for å frata ham dette.

Dermed oppstår den paradoksale situasjonen at mannen kan føre både båter under 8 meter og over 15 meter, men ikke båtstørrelser mellom disse.

Selve dommen vil bli avsagt i løpet av onsdag

