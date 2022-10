Mange diabetikere må fornye førerkortet før nyttår

Ifølge Statens vegvesen må diabetespasienter som har type 2 diabetes og som tar blodsukkerregulerende medisin, fornye førerkortet for ytterligere fem år før nyttår.

Dette gjelder de som har førerkort for moped (AM), snøscooter (S), traktor (T), motorsykkel (A1, A2 og A), personbil (B) og personbil med henger (BE).

Det er kun de som bruker blodsukkersenkende legemiddel som må fornye førerkortet, de som regulerer diabetesen med kosthold behøver ikke dette.

Bakgrunnen er kravene i EUs førerkortdirektiv som medfører at personer som bruker blodsukkersenkende medisiner må følges opp av lege med jevne mellomrom.

– Det innebærer at personer med diabetes som bruker slike medisiner, og som har et førerkort der det er mer enn fem år mellom utstedelsesdatoen og gyldig til-datoen, må levere helseattest og fornye førerkortet i løpet av 2022, sier seniorrådgiver Ingrid Sørlie i Statens vegvesen i en pressemelding.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen