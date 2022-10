Etterretningssjefen: – Må ta Russlands atomtrusler på alvor

Etterretningssjefen sier i et intervju med Aftenposten at det ikke er noen tegn til at president Vladimir Putin vil gi opp, og at vi må ta atomtruslene på alvor.

– Vi skal lytte til russerne når de snakker åpent og truer om å bruke atomvåpen. De har flyttet en barriere ved å true med det. Det er ikke noe å kimse av, det må vi ta på alvor. Men det er samtidig et veldig stort skritt å ta, sier han til avisen.

Stensønes peker på at krigen går stadig dårligere for Russland. De taper terreng i nord og de taper terreng i sør. Mobiliseringen går dårlig, mange av de moderne presisjonsvåpnene er brukt opp og mye av det materiellet de nå trekker fram er gammelt.

Som argumenter mot bruk av atomvåpen trekker han blant annet fram at slike våpen er best egnet mot store konsentrasjoner av tropper, mens de ukrainske styrkene er spredt over hele landet. Han mener at også den voldsomme reaksjonen som vil komme fra Vesten, og sannsynligvis også fra vennligsinnede land som Kina og India, vil telle mot.

– Det er bekymringsfullt når Putin erklærer fire fylker som russiske, men taper territorium. Det viser at han er presset militært, sier Stensønes, som også mener det at den militære effekten vil være liten og kostnadene enormt store, taler imot bruk av atomvåpen.

