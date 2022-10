Erik Solheim blir klimarådgiver for Sri Lankas president

– Sri Lanka er inne i en dyp, økonomisk krise og har fått en ny president, som har store ambisjoner om å bringe Sri Lanka ut av denne krisen. Han ser det å investere i fornybar energi, grønne løsninger og elektronisk transport som store muligheter for å skape arbeidsplasser og økonomisk fremgang, sier Solheim til TV 2.

Rådgiverstillingen er ulønnet, forklarer Solheim.

– Dette vil jeg gjøre i tillegg til andre ting. Sri Lanka er ikke i en situasjon hvor det er naturlig for meg å be om kompensasjon for dette, sier han.

Landet er inne i en økonomisk krise, og det har vært store demonstrasjoner og omfattende sosial uro i landet. I slutten av juli ble statsminister Ranil Wickremesinghe innsatt som ny president etter at forgjengeren Gotabaya Rajapaksa rømte landet i juli.

