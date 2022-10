Rødt og SV vil endre på EØS-lovgivningen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes peker på at Island i sin EØS-lov har slått fast at de selv skal vurdere om det er hensiktsmessig å legge EØS-reglene til grunn for endringer i egne lover.

– Norge har ikke gitt seg selv et slikt armslag i vår egen EØS-lov. Det ønsker vi å rydde opp i, sier Moxnes til Nationen.

Det er paragrafen om at EU-direktivene er overordnet norsk lov om de kommer i konflikt, som Rødt ønsker å endre. Forslaget skal i første omgang behandles i utenrikskomiteen.

Ingrid Fiskaa, utenriks- og forsvarspolitisk talsperson i SV, sier at partiet støtter forslaget. Hun mener at EU-regler av demokratiske hensyn må tilpasses norske lover og ikke motsatt.

Senterpartiet ønsker også å utnytte mer av det handlingsområdet Norge har i den eksisterende EØS-avtalen, men partiets medlem i utenrikskomiteen, Bengt Fasteraune, vil ikke støtte forslaget.

– Vi ser ingen grunn til at det vil være aktuelt for Senterpartiet å stemme for Rødt sitt forslag på nåværende tidspunkt, da det allerede er satt i gang mekanismer for å utrede EØS-samarbeidet og andre relevante avtaler Norge har med EU, sier han til avisen.

