Jehovas vitner får ikke statstilskudd

Statsforvalteren valgte i januar å nekte Jehovas vitner statstilskudd for 2021 på grunn av deres eksklusjonspraksis. Trossamfunnet klaget avgjørelsen inn til Barne- og familiedepartementet, som opprettholder vedtaket, skriver Vårt Land.

Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i fjor utgjør om lag 16 millioner kroner.

I sin klage hevdet Jehovas vitner blant annet at høyere rettsinstanser verden over gjentatte ganger har konkludert med at eksklusjon er «helt lovlige religiøse framgangsmåter som er beskyttet av religionsfriheten og forsamlingsfriheten».

I vedtaket fra januar mente Statsforvalteren å ha funnet flere brudd på trossamfunnsloven hos Jehovas vitner. Blant annet at eksklusjonspraksisen innebærer at medlemmer blir nektet å ha kontakt med utmeldte medlemmer, også de som har meldt seg ut frivillig.

Jehovas vitner opplyser til avisen at de er skuffet over departementets avgjørelse. Nå vil de gå gjennom avgjørelsen og vurdere hva de skal gjøre videre.

