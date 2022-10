Flere tillitsvalgte frykter for streikeretten

– Man gir makt til arbeidsgiver i større grad enn det som det har vært, og fratar arbeidstakere mulighet til å streike, sier Stine Westrum til Klassekampen.

Hun leder Fagforbundet Helse, sosial og velferd i Oslo, og får støtte fra Berit Tevik, som leder Fagforbundet Barn og oppvekst i Oslo.

Hun mener streikeretten er i ferd med å bli begrenset av at man tar andre hensyn enn før når tvungen lønnsnemnd vurderes, og at regjeringen ved å gripe inn i lærerstreiken flytter grenser for hva som kan utløse tvungen lønnsnemnd.

– Om arbeidsgiver spekulerer i å ikke sende dispensasjonssøknader fordi de vet at det kan bli lønnsnemnd, kan det bli et stort problem, sier Tevik.

Guro Elisabeth Lind leder Forskerforbundet, som er en del av Unio. Hun peker på flere andre omdiskuterte inngrep og understreker at det er viktig at lønnsnemnd bare brukes slik intensjonen var, for å unngå uthuling av streikeretten.

Stortinget behandler for tiden forslag om å gå gjennom bruken av tvungen lønnsnemnd og både NHO og LO skriver i sine innspill at det ikke er behov for endringer eller gjennomgang, skriver avisen.

