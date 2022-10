Valgkomiteen vil ha Arild Hermstad som ny MDG-leder

Valgkomiteens innstilling ble kjent mandag, melder NRK.

– Jeg er glad og ydmyk for at valgkomiteen innstiller på meg som leder, og jeg håper sterkt at jeg får landsmøtets tillit for å kunne gjøre jobben med å fornye og forsterke partiet. Så er jeg også veldig inspirert og betrygget over at de innstiller på Lan som nestleder, sier Hermstad i en pressemelding.

– Arild en trygg og synlig formidler av MDGs budskap. Vi anser Arild som den gjennomgående beste lederkandidaten, sier valgkomiteens leder Trude Thy.

Une Bastholm varslet tidligere i år at hun går av som partileder. Ny leder velges 26. november.

