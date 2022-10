USA og Støre fordømmer bombingen i Ukraina: – Uakseptabelt angrep på sivile

– I dag, på vegne av Norge, vil jeg si at vi sterkt fordømmer bombingen av sivile mål som har funnet sted i Ukraina. Dette er et uakseptabelt angrep mot sivile, sa statsministeren i en pressekonferanse mandag.

– Atomtrusler, mobilisering, falske folkeavstemninger og annektering av områder er simpelthen uaksapelt og må motarbeides av resten av Europa, la han til.

Finlands president Sauli Niinistö var også til stede på pressekonferansen, som fant sted etter et møte mellom de to.

Støre åpnet pressekonferansen med å si at Norge ikke har noen bedre venn enn Finland og den finske presidenten. Støre fortalte hvordan de to landene har hatt ukentlig kontakt de siste ti månedene.

– Jeg er glad for å se at Finland er på vei til å bli Nato-medlem. Det er en historisk mulighet for nordiske land å styrke vårt samarbeid, sa Støre.

Både Finland og Sverige har søkt om Nato-medlemskap i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina.

Den finske presidenten er i Norge for å ha politiske samtaler med blant annet statsminister Støre. Både Niinistö og Støre deltok også på et utenrikspolitisk seminar på Litteraturhuset i regi av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

USA fordømmer Russlands angrep mot Ukraina

Også USA fordømmer de russiske rakettangrepene mot Ukraina mandag.

– Angrepene drepte og skadd sivile og ødela mål uten militær betydning, skriver Det hvite hus.

– Dette demonstrerer igjen den totale brutaliteten i Putins ulovlige krig mot det ukrainske folket, sier president Joe Biden i uttalelsen.

– Angrepene bare forsterker vår forpliktelse til å stå sammen med det ukrainske folket så lenge det er nødvendig, heter det videre.

Bidens uttalelse kommer etter at USAs utenriksminister Antony Blinken kommenterte saken tidligere mandag. Han lover ukrainerne urokkelig støtte.

– Jeg snakket nettopp med Dmytro Kuleba (Ukrainas utenriksminister) for å gjenta USAs støtte etter Kremls forferdelige angrep i morges. Vi vil fortsette å gi urokkelig økonomisk hjelp, humanitær hjelp og sikkerhetshjelp slik at Ukraina kan forsvare seg selv og ta vare på folket, skriver Blinken på Twitter.

Ifølge den ukrainske hæren ble 84 russiske krysserraketter skutt mot flere byer i landet i morgentimene. Minst elleve personer ble drept og 64 såret.

Russlands president Vladimir Putin sa senere på dagen at bombingen av Ukraina er et svar på ukrainske «terrorangrep» og viste til eksplosjonen på Krim-brua lørdag.

