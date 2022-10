Kraftig løft for norske barnehager – får kvart milliard i friske penger

Av Daniel Lundby Olsen/NTB

– Et av de største problemene i det norske utdanningssystemet er at vi har minst kompetanse rundt barna i den tiden som betyr mest for deres utvikling, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Mandag la hun fram en revidert versjon av strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage» som inneholder tiltak for å heve kompetansen i barnehagen i perioden 2023 til 2025. Den bygger videre på strategien som først ble lansert i 2013.

Lovet løft i Hurdalsplattformen

– Solberg-regjeringen hadde for lavt ambisjonsnivå for barnehagen. Regjeringen har større ambisjoner og vil øke kompetansenivået i barnehagen fra dagens nivå, der hver tredje ansatt mangler barnehagelærerutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning, fortsetter kunnskapsministeren.

I dag er 44 prosent av de ansatte barnehagelærere, og 22 prosent er fagarbeidere. I Hurdalsplattformen har regjeringen satt seg mål om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent fagarbeidere innen få år.

– Vi ønsker at flere ansatte skal få muligheten til å ta fagbrev på jobb, videreutdanne seg til barnehagelærer eller ta lederutdanning. I tillegg skal barnehagene gjennom samarbeid med universiteter og høgskoler ha tilgang til gode etterutdanningstilbud for alle ansatte, sier Brenna.

Avviser Brenna-påstand

Skolepolitisk talsperson i Høyre, Jan Tore Sanner, avviser at Solberg-regjeringen hadde lavt ambisjonsnivå, men sier det er positivt at Støre-regjeringen fortsetter arbeidet for å nå målet om at 50 prosent av ansatte skal være barnehagelærere.

– Fremover må vi gjøre mer for å styrke og løfte kvaliteten i barnehagene. Høyre i regjeringen økte pedagogtettheten i barnehagene og startet opptrappingen mot 50 prosentmålet innen 2025. I 2021 la også vi fram en strategi for bedre barnehagekvalitet. Det er bra at Brenna fortsetter dette arbeidet, sier Sanner til NTB.

Lanserer snart langsiktig plan

I forslaget til neste års statsbudsjett har regjeringen satt av 120 millioner kroner til videreutdanningsplasser for barnehageansatte, 60 millioner til økt etterutdanningstilbud for ansatte i barnehagen og 50 millioner til styrking av barnehagelærerutdanningen.

I tillegg gis det 6,6 millioner kroner til kompetansetiltak for ansatte i samiske barnehagetilbud.

Brenna opplyser samtidig at de snart vil komme med en langsiktig strategi for barnehagekvalitet, som skal gjelde fram mot 2030. Der blir nøkkeltemaer flere barn i barnehagen og bedre styring og finansiering, i tillegg til bedre kompetanse.

