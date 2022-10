Ingen pågrepet etter mulig skyting i Oslo sentrum – dette er nattens viktigste nyheter

Nytt angrep i Zaporizjzja

Et høyhus i industribyen Zaporizjzja er truffet i et russisk angrep, ifølge guvernør Oleksandr Starukh. Avisen Kyiv Independent siterer ham på at bygningen er påført ødeleggelser i nattens angrep, og han sier at det er ofre.

Men han har ikke oppgitt om det dreier seg om drepte eller sårede, og han har heller ikke kommet med tall eller andre detaljer. Meldingen om angrepet kom bare få timer etter at ukrainske myndigheter oppjusterte dødstallet etter torsdagens rakettangrep mot en boligblokk i samme by, til 17 drepte.

Soldat drept i Jerusalem

En 19 år gammel kvinnelig israelsk soldat er drept og tre andre soldater såret i et skyteangrep i Jerusalem. Angrepet skjedde ved en sperring nær flyktningleiren Shuafat i Øst-Jerusalem. Israelsk politi sier at angriperen gikk ut av en bil og åpnet ild mot soldatene.

Gjerningsmannen løp inn i flyktningleiren etter angrepet, ifølge politiet. Spesialstyrker med bistand fra et helikopter igangsatte søk etter ham. Letingen etter ham fortsatte gjennom natten, mens en palestiner ble pågrepet, mistenkt for å ha medvirket til angrepet.

Hurtigtog Oslo-Stockholm kan gi 1 million færre flyreiser

En studie viser at en hurtigtogsforbindelse mellom Oslo og Stockholm kan føre til at én million flyreiser vil erstattes med tog.

Jernbanedirektoratet og det svenske Trafikverket har studert mulighetene for en raskere toglinje mellom de to hovedstedene. De kommer de fram til at en åpning i 2040, kan føre til at så mye som én million flyreiser vil erstattes med tog. Kostnadene er imidlertid så store at bygging av en ny toglinje ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Politiet: Skudd mot bil i Oslo sentrum

Ingen er så langt pågrepet etter at det skal ha blitt avfyrt skudd mot en bil i Oslo sentrum natt til søndag. Ingen ble skadd i hendelsen.

– Status er at det ikke er noe nytt å melde i saken. Vi jobber med å få tak i overvåkingsmaterialet fra åstedet for å identifisere de involverte partene, sier krimleder Stina Edelman ved krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB søndag morgen.

Det var i Calmeyers gate i Oslo sentrum at politiet mistenker at det ble avfyrt ett skudd mot en bil natt til søndag. Edelman opplyser at politiets foreløpige hypotese er at det var fem personer involvert i hendelsen. To av dem er fornærmede, og tre personer skal ha løpt fra stedet like etter hendelsen.

– Vi er litt usikre på når dette har skjedd, men bilen har et hull som kan være forenlig med et kulehull. Vi kan ikke være helt sikre på at dette har skjedd nå kveld. Ingen andre har hørt eller sett noe. De to mennene har forklart at de skal ha blitt forsøkt ranet, men foreløpig er mye uklart her, sa operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB natt til søndag.

Mann knivstukket på buss i Stavanger

En mann er sendt til sykehus etter at han ble knivstukket på en buss i Stavanger sentrum sent lørdag kveld. Gjerningspersonen er på frifot.

Politiet fikk melding om hendelsen rett før midnatt natt til søndag.

– Det var bussjåføren som varslet nødetatene. Mannen er sendt til sykehus og det er det vi kan si om saken nå. Vi avhører vitner på stedet, sier operasjonsleder Roger Litlatun Sørvest politidistrikt til NTB.

Ingen er pågrepet i saken, opplyser han.

Orkan nærmer seg Nicaragua

Det tropiske uværet Julia ble i natt oppgradert til orkan da det lå i Karibia utenfor Nicaraguas østkyst.

Prognosen fra det amerikanske orkanvarslingssenteret (NHC) går ut på at Julia kommer til å treffe land i løpet av de kommende timene og deretter flytte seg over land gjennom dagen, før Julia følger nær eller langs stillehavskysten videre mot Mexico. Kraftig regn kan utløse styrtflod og jordskred på ferden gjennom Mellom-Amerika og videre inn i det sørlige Mexico i begynnelsen av uken.









