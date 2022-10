Helseministeren kritisk til høye fakturagebyrer: – Vil ta tak i dette

– Det skal ikke være høy egenbetaling i vår felles helsetjeneste. Regjeringen ønsker en god offentlig helsetjeneste der betalingsevne ikke er avgjørende for om man oppsøker helsehjelp. Derfor vil jeg ta tak i dette, sier helse- og omsorgsministeren til E24.

Forbrukerrådet la tidligere i år fram en rapport med kritikk av betalings- og inkassoselskaper. I rapporten skriver Forbrukerrådet at fakturaer som utstedes etter konsultasjoner med fastleger, er den største bekymringen.

Ifølge Forbrukerrådet koster det mindre enn seks kroner å sende en faktura i posten. Likevel kan man for eksempel etter en time hos fastlegen være nødt til å betale opp mot 100 kroner i såkalt fakturagebyr.

Kjerkol er klar på at ingen grupper skal rammes av høye gebyrer i primærhelsetjenesten.

– Vi ønsker at betalingsløsninger skal være tilpasset alle brukergrupper og ikke medføre ekstrautgifter for noen av disse. Jeg har mottatt rapporten fra Forbrukerrådet og vil be Helsedirektoratet om å vurdere forslagene de kommer med, sier hun.

