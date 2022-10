To personer døde i boligbrann på Oppdal – dette er dagens viktigste nyheter

To personer omkom i boligbrann i Oppdal

To personer mistet livet i en boligbrann i Oppdal lørdag morgen. Kommunen har satt krisestab.

– Brannvesenet har funnet person nummer to inne i bygget. Vedkommende er bekreftet omkommet, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Totalt tre personer var involvert i hendelsen. To mistet livet i boligbrannen. Én person kom seg ut av bygningen i live.

– Det var en mindreårig person som kom seg ut av huset, opplyser Trøndelag politidistrikt.

I forbindelse med brannen ble naboer innenfor en 300 meters radius evakuert grunnet eksplosjonsfare som følge av en gassflaske. Omkring en halvtime etter at evakueringen startet, opplyste politiet at det ikke lenger var eksplosjonsfare i området.

Ordfører Geir Arild Espnes (Sp) i Oppdal sier til VG at brannen er en veldig trist hendelse. Samtidig opplyser han at kommunen har satt krisestab.

Brannen oppsto i et hus med flere leiligheter i Trondheimsvegen, rett nord for Oppdal sentrum. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 6.05

Mann alvorlig skadd etter vold i Oslo sentrum

En mann er sendt til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader etter en voldshendelse i Storgata i Oslo. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 3.57 natt til lørdag.

– Dette er en mann i 40-årene, han ble funnet liggende på gaten og har stikkskader i overkroppen, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Bil truffet av steinras på E39 - veien stengt

En bil ble truffet av en steinblokk på E39 mellom Moi i Rogaland og Flekkefjord i Agder i natt. E39 er stengt inntil videre. Politiet fikk melding om steinraset klokken 1.05.

– Det var en mann i bilen og det har gått bra med ham. Bilen var ikke kjørbar og er tauet bort, forteller Steinar Knutsen i Sørvest politidistrikt til NTB. E39 er stengt i begge kjøreretninger.

Godt over 100 dyr døde i fjøsbrann på Byrkjelo i Nordfjord

Godt over 100 dyr mistet livet i en fjøsbrann på Byrkjelo i Gloppen kommune i går kveld. Rundt 50 dyr ble reddet ut av fjøset før flammene tok overhånd. Til sammen var det rundt 230 kyr, okser og kalver i fjøset da det begynte å brenne.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 20.28. Brannmannskapene hadde kontroll over brannen ved 22-tiden, men etterslokkingen pågikk fortsatt i natt.

– Rundt 50 dyr ble reddet ut og er foreløpig fordelt på andre gårder i nærheten. Noen er også avlivet, forteller operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til NTB.

Eksplosjoner i Kharkiv

Byen Kharkiv øst i Ukraina ble i natt rammet av en rekke eksplosjoner. Røyksøyler steg til værs, og eksplosjonene utløste nye eksplosjoner.

Ifølge byens ordfører Ihor Terekhov ble eksplosjonene utløst av rakettangrep som rammet blant annet en medisinsk institusjon og en bygning uten beboere. Det forelå i natt ingen meldinger om drepte eller sårede.

Tre døde i eksplosjon i Irland

Minst tre personer døde i en eksplosjon på en bensinstasjon i landsbyen Creeslough nordvest i Irland i går ettermiddag. Det bekreftet landets politi i natt. Da pågikk fortsatt søk i ruinene med politihunder.

Et ikke oppgitt antall personer ble skadd i eksplosjonen og sendt til sykehus. Politiet hadde i natt ingen ytterligere opplysninger i saken.

Ukraina får 14 milliarder kroner

Det internasjonale pengefondet (IMF) skaffer til veie nærmere 14 milliarder kroner i nødhjelp til Ukraina via fondets nye kriseprogram for mathjelp. Beløpet på 1,3 milliarder dollar kan hjelpe Ukraina med å oppfylle betalingsforpliktelser og samtidig tilrettelegge for fremtidig finansiell støtte fra kreditorer og donorer, uttaler IMF, som ledes av Kristalina Georgieva.

I uttalelsen peker IMF også på at Ukrainas reelle bruttonasjonalprodukt ventes å krympe med 35 prosent i år, sammenlignet med 2021, og at landet derfor vil ha stort behov for fortsatt finansiering.