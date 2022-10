Vedum utelukker ikke økt oljepengebruk til våren

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum Vedum (Sp) sier at usikkerheten i årets budsjett er uvanlig stor. Det kan bety økt oljepengebruk i revidert nasjonalbudsjett, melder Dagens Næringsliv.

Siden regjeringen låste forutsetningene den legger til grunn for budsjettet i starten av august, har det skjedd mye. Både Statistisk sentralbyrå og Norges Bank har kommet med oppdaterte prognoser som maler et dystrere bilde enn det regjeringen la fram torsdag.

Hvis det blir en for stor brems i norsk økonomi, sier flere kilder til DN at regjeringen kan svare med økt oljepengebruk i revidert nasjonalbudsjett. DN er ikke kjent med at regjeringen har konkrete planer for dette nå, men skriver at det kan skje hvis forholdene krever det.

– I budsjettmaterialet så sier vi at det er mer usikkerhet enn vanlig. Da selvfølgelig, hvis vi har behov for nye grep, så gjør vi det da, sier Vedum og viser til revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai.

Regjeringen venter at prisveksten neste år vil være på 2,8 prosent, mot SSBs anslag på 3,5 prosent og Norges Banks anslag på 4,5 prosent.

