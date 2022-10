SV før budsjettforhandlinger: – Klagesangen fra høyresiden må slås resolutt tilbake

Av Marius Helge Larsen/NTB og Gunnhild Hokholt Bjerve/NTB

– Jeg mener klagesangen fra høyresiden og NHO må slås resolutt tilbake. Det er totalt grunnløst. De får det til å høres ut som det er voldsomme skatteøkninger for næringsliv og folk med formuer og høye inntekter. Det er ikke riktig, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

SV sitter med nøkkelen for å gi regjeringen flertall for statsbudsjettet i Stortinget. Nå forbereder partiet krav til forhandlinger med regjeringen, som la fram sitt budsjettforslag torsdag.

– Det blir sentralt for oss med kraftig omfordeling. Og grunnen til det, er at det er sånn det er mulig å finansiere en utstrukket hånd til de som faktisk sliter i denne krisen, sier Lysbakken.

Flere steg

SV skal i første omgang utarbeide et alternativt budsjett, som de regner med å ha klart i månedsskiftet. Deretter starter forhandlingene. Så langt er det omfordeling, klima/miljø og bistand som ligger an til å bli viktigst for SV.

– Det er også mye vi må stille spørsmål til departementene om for å få klarhet i. Etter hvert vil det også dukke opp flere ting enn det vi har rukket å se på til nå, sier partilederen.

Støre-regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag flere grep for å omfordele rikdom. Formuesskatten økes med 2,4 milliarder kroner i året. I tillegg økes inntektsskatten og arbeidsgiveravgiften for dem som tjener over 750.000 kroner, men kuttes for de som tjener mindre.

Men Lysbakken krever mer.

– Det er både rom for – og nødvendig – med mer kraftig omfordeling. Det er små endringer i for eksempel formuesskatten, sier han.

Slår tilbake

Regjeringen henter også inn 33 milliarder kroner med ny beskatning på havbruk- og kraftnæringen.

Høyre og NHO har beskyldt regjeringen for å lempe regningen for krisen over på næringslivet. Denne beskrivelsen får Lysbakken til å steile.

– Den klart største skatteøkningen går til kraftselskapene som i stor grad er offentlig eid. Det er ganske små skatteendringer på formue og høye inntekter. Det er ikke noe grunnlag for den klagestormen, tvert imot, sier han.

Klima- og miljø

Det er nestleder Torgeir Knag Fylkesnes som skal lede budsjettforhandlingene for SV, siden finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski er i mammaperm.

Lysbakken varsler at klima- og miljø også blir svært sentralt i forhandlingene.

– Vi må få på plass tiltak som gjør at Norge kommer i rute til å nå klimamålene. Det er svært viktig for oss, og der har jo regjeringen selv rapportert i budsjettforslaget at de ikke er i rute.

Regjeringen foreslår i budsjettet å øke CO2-avgiften, men samtidig kutte i drivstoff- og veiavgiften. SV-lederen frykter i verste fall at dette gir økte utslipp.

– For oss ser det ut til at avgiftskutt på fossil energi mer enn oppveier den økte CO2-avgiften, sier han.

Vedum tror også på enighet

NTB har spurt finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om hva han synes om å skattlegge de rikeste enda mer, slik SV ønsker.

– SV får komme med sine forslag og så får vi komme med våre. Så vil det det bli runder i Stortinget, men man lander alltid på en løsning til slutt, sier han.

Finansministeren er for øvrig uenig i at det er fare for økte klimautslipp med avgiftsopplegget til regjeringen.

– Det at vi reduserer drivstoffavgiften i år, mener jeg er helt riktig med de prisene som har vært. Så har man også økt innblanding av biodrivstoff, som gjør at per liter du bruker, så går utslippene ned, sier han.

Han mener det er riktig å kutte drivstoffavgiften for å ikke økte utgiftene for folk.

