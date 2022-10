Støre: Håper russiske myndigheter leser begrunnelsen for fredsprisen og tar det til seg

– Jeg håper russiske myndigheter leser begrunnelsen og tar det til seg. Det er det jeg har å si om den saken, svarte Støre på spørsmål fra NTB da han kommenterte fredagens tildeling av Nobels fredspris.

Han frykter ikke reaksjoner fra Russland.

– Nei, det gjør jeg ikke, sa han.

Støre påpeker at Nobelprisen har vært delt ut i 120 år.

– Det er en komité som jobber strengt og formelt uavhengig. Vi får alle vite om prisen klokka 11 dagen den deles ut, sier han.

Støre la til at han håper russiske myndigheter leser begrunnelsen for prisen og tar innholdet til seg. Han kaller årets fredspris en viktig pris i en veldig dramatisk tid.

Håper Russland leser begrunnelsen

Nobels fredspris 2022 tildeles belarusiske Ales Bjaljatski, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og ukrainske Center for Civil Liberties.

Støre hyllet fredsprisvinnerne som modige mennesker som står opp mot overmakten.

– Faren er at de kan bli utsatt for angrep, de har kolleger som har mistet livet, og fredsprisvinneren sitter jo også i fengsel, sa han og viste til at Bjaljatski sitter fengslet i Belarus.

Tildelingen er særlig aktuell som følge av krigen i Ukraina, påpekte Støre.

Han viste blant annet til at Center for Civil Liberties har avdekket krigsforbrytelser i Ukraina.

– Gjør dypt inntrykk

Arbeidet for å beskytte mennesker mot maktovergrep er særlig viktig og risikoutsatt i land uten ytringsfrihet og frihet, og med autoritære ledere, sa Støre.

– Det er virkeligheten disse menneskene står i, og det gjør dypt inntrykk å tenke på dem og hvilken ekstremt krevende og farlig politisk virkelighet de står i.

Støre fortalte at han møtte Andrej Sakharov, en av grunnleggerne av Memorial, i Moskva i 1986, da Sakharov akkurat hadde sluppet ut av eksil. Sakharov ble tildelt fredsprisen i 1975.

En av de første tingene Sakharov gjorde i frihet, var å grunnlegge Memorial, sa Støre.

– Her går det en lang linje fram til i dag, hvor Russland igjen er autoritært og med sterke totalitære trekk.

