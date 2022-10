Politiet: Rundt 30 avhør om droneobservasjoner i Nordsjøen

Ifølge kanalen startet politiet etterforskning etter at lekkasjene på Nord Stream 1 og 2 forrige uke førte til at beredskapen på norsk sokkel ble hevet.

Leder Amund Revheim for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sørvest politidistrikt sier til kanalen at etterforskningen primært handler om å kontrollere meldingene som kommer inn, men at de har avhørt rundt 30 personer i forbindelse med etterforskningen.

Politiet sier at motivet bak droneaktiviteten i Nordsjøen kan handle om å skape frykt og ubehag.

– Dersom dette viser seg å være droner i utstrakt grad, er det gjort såpass åpenlyst at det er naturlig å tenke i den retningen. At motivet kan være å skape utrygghet og usikkerhet til hva dette faktisk er, sier Revheim.

Han sier at noen observasjoner har vist seg ikke å være droner, men lys fra andre fartøy eller sterkt lys fra Jupiter.

Revheim bekrefter overfor NRK at Forsvaret er koblet på etterforskningen. Forsvaret går videre med de observasjonene politiet mener er interessante.

