– Tomme ord fra Espen Barth Eide

– At regjeringen velger å halvere støtten til skogvern i budsjettet, viser at klima- og miljøminister Espen Barth Eides ord om å huske naturen i klimakrisen, bare er tomme ord, sier Helene Smit, Natur og Ungdoms fylkesleder i Viken.

– En fallitterklæring

Smit viser til et nylig intervju med Eide i Dagsavisen.

– Det er mye bra fokus på klima, men vi kan ikke bli for opptatt av utslippskutt. Da risikerer vi å ofre verdifull natur, uttalte klima- og miljøministeren i dette intervjuet.

– Vi er i gang med store systemforbedringer for naturpolitikken, kunne Eide også opplyse.

Han varslet i tillegg at regjeringen vil utrede hva som må til for å bedre den økologiske tilstanden til skogen.

– Vi vil lage en meny av tiltak for å finne ut hvilke grep vi kan ta for å bedre situasjonen for økosystemene, hvor mye disse tiltakene vil koste, og hvor vi skal begynne dette arbeidet.

– Dette må også ses i lys av arbeidet med et naturregnskap, og målet er å bli naturpositiv, tilføyde han.

Handling følger ikke ord, mener Helene Smit i Natur og Ungdom.

– I statsbudsjettet velger regjeringen likevel å slå sammen alle postene for naturvern, legge dem under posten for generelt vern, og deretter gi halvparten av summen som skogvern alene har fått i de foregående budsjettene, påpeker hun.

– Vern er helt nødvendig for opprettholdelse og restaurering av skogens biologiske mangfold, men det krever at vernet er fullstendig og strukturert. At regjeringen ikke velger å prioritere dette er en fallitterklæring for norsk naturforvaltning, mener Smit.

– Stortinget må rette opp

Generalsekretær Christian Steel i Sabima, er heller ikke nådig mot regjeringens budsjettforslag.

– Med dette budsjettet setter regjeringen naturkrisen på vent, sier Steel.

– Det er kutt i skogvern, kutt i vannforvaltning, kutt i miljødata og vi finner ikke spor av noen som helst vilje til å ta naturkrisen på alvor.

– Et allerede altfor knapt naturbudsjett blir flatehogd, og natur og klima har ikke blitt rammen for all politikk slik regjeringen skulle gjøre, fortsetter Steel med referanse til hva regjeringen lovte i Hurdalsplattformen.

– Med forslaget fra regjeringen vil det for eksempel ta 73 år å nå målet om 10 prosent skogvern. Huldrestry og gammelskog vil gå tapt, advarer Steel.

Det foreslåtte kuttet i naturvernet må reverseres, mener WWF Verdens naturfond.

– Vi ser store kutt til naturvern i Norge, noe som blant annet vil ramme beskyttelsen av skogene våre. Her må Stortinget rette opp, sier Else Hendel, assisterende generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Som helhet gir ikke budsjettet nok fart i omstillingen som er nødvendig for å øke folks trygghet, hindre dramatiske klimaendringer og stanse tap av natur, mener hun.

Også Forum for utvikling og miljø (ForUM) ser svakheter i forslaget til statsbudsjett.

– Det blir krevende å nå de målene som er satt for utslippskutt og bevaring av natur i Norge frem mot 2030. At det legges frem en Klimastatus og plan er derfor viktig, men det er bekymringsverdig med nesten halvering av støtte til skogvern og arbeid mot marin forsøpling i Norge, sier daglig leder Kathrine Sund-Henriksen.

– Kutt i budsjettet for naturvern viser at regjeringen ikke tar naturkrisa på alvor, noe som er dårlig tegn rett før den nye naturavtalen skal forhandles i desember, mener hun.

Minus, men også pluss

– Jeg skjønner at folk er kritiske. Jeg skulle gjerne ha vært kuttet til skogvern foruten, men det er et veldig stramt statsbudsjett, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Det er likevel ikke sånn at folk nå bare kan ta motorsaga ned fra veggen og løpe ut for å hogge skog, understreker Eide.

– Vi skal ikke rasere skogen. Vi skal forvalte skogen bedre, sier han.

Eide viser i den anledning til en god dialog med skognæringen det seneste året om hvordan skogen kan forvaltes på en bedre måte. Det er også nylig, etter forhandlinger mellom blant annet skognæringen og miljøorganisasjoner, foreslått en ny frivillig sertifiseringsstandard for skogbruk.

Eide viser dessuten til at det er flere naturrelaterte tiltak som har fått påplussinger i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Det er blant annet snakk om en styrking av forvaltningen av nasjonalparkene, intensivert kamp mot pukkellaks, penger til et nytt Friluftslivets år i 2025 og en «viktig villreinpakke», som omfatter en stortingsmelding om villreinen og penger til forskning på skrantesjuke hos villrein.

