To personer pågrepet for drap i Skien

Den foreløpige obduksjonsrapporten av 58-åringen bekrefter at kvinnen ble drept, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

– Vi ønsker å komme i kontakt med personer som har hatt kontakt med den avdøde kvinnen mandag eller tirsdag denne uken, skriver de.

Politiet har bedt om at retten oppnevner bistandsadvokat for de etterlatte. Forsvarer for den siktede kvinnen er advokat Tollef Skobba. Forsvarer for den siktede mannen blir avklart i løpet av kvelden, står det i pressemeldingen.

Flere vitner er avhørt, og politiet har gjennomført en rundspørring. De har også gjort beslag, men politiet har ikke ønsket å kommentere om hva det er snakk om. Kripos er bedt om å bistå i etterforskningen.

Det var en bekjent av den avdøde som fant kvinnen inne i boligen tirsdag ettermiddag og varslet nødetatene.

