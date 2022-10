Ny undersøkelse: Flere positive til vindkraft på land

I fjor var det bare 30 prosent som var positive. Forskerne er sikre på at endringen har sammenheng med høye strømpriser.

– Årsaken er nok at mange opplever at vi trenger mer strøm, og at de ser på vindkraft på land som en enkel måte å få det til på, sier Kristin Guldbrandsen Frøysa, fagdirektør på UiB til NRK.

Likevel er det fortsatt flertall mot vindkraft på land. 40 prosent sier de er negative. Det er sju prosentpoeng færre enn i fjor. Undersøkelsen ble gjort i første halvdel av sommeren, og Frøysa tror tendensen har styrket seg etter dette.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier det er positivt at stemningen er i ferd med å snu. Regjeringen vil gjerne ha vindkraft på land, men er avhengige av velvilje fra kommunene.

Aasland tror også de høye kraftprisene gjør at flere blir positive til nye utbygginger.

– Jeg tror det, og jeg håper det. Vi trenger mer vindkraft på land. Vi er i en alvorlig energisituasjon nå. Vindkraft på land har vært en del av løsningen.

