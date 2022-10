Bernt Hulsker møter i retten etter karaokebar-episoden i mars

Av Anders R. Christensen/NTB

Det var under et utsatt julebord med VGTV 9. mars i år på karaokebaren Syng i Oslo sentrum at hendelsen skjedde.

Ifølge tiltalen kalte Bernt Hulsker en dørvakt for «jævla neger» og sa «Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» da han ble bedt om å forlate karaokebaren.

Hulsker er tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd mot den 24 år gamle dørvakten. Rettssaken går i Oslo tingrett onsdag.

– Kalte meg en jævla neger

Dørvakten sto fram i et intervju med TV 2 i april og sa at han utpå kvelden oppfattet at Hulsker ble amper. Da gikk dørvakten bort til Hulsker for å be ham om å forlate lokalet.

– Han reiste seg rett opp og kalte meg en jævla neger, sa 24-åringen, som kom til Norge som syrisk flyktning.

– Han spurte hvordan jeg kunne be en hvit mann som ham om å gå ut. Inni meg svartnet det helt. Jeg måtte kjempe for ikke å skrike tilbake, men jeg mener jeg klarte å snakke rolig og oppføre meg profesjonelt, sa forklarte han.

Ifølge dørvakten beklaget Bernt Hulsker oppførselen sin samme kveld, men han aksepterte ikke unnskyldningen og anmeldte saken til politiet.

Hulsker har også beklaget hendelsen offentlig i etterkant.

Saken fortsetter under videoen

Beklaget offentlig

Oslo politidistrikt skrev i en pressemelding etter at tiltalen ble tatt ut i sommer at Hulsker er gjort kjent med den og har erkjent straffskyld for forholdene.

– Hulsker har beklaget og samarbeidet med politiet fra første dag. Han ser fram til å få denne saken lagt bak seg. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken før rettsforhandlingene, sa Hulskers forsvarer, advokat Bernt Christian Birkeland, til VG da tiltalen ble kjent.

Birkeland sa til NTB tirsdag at han ikke har noen kommentarer før rettssaken starter.

Strafferammen for hatefulle ytringer er bot eller inntil tre års fengsel, og strafferammen for hensynsløs atferd er bot eller inntil to års fengsel. Praksisen fra Høyesterett for hatefulle ytringer er likevel en kortere betinget fengselsstraff, kombinert med en bot tilsvarende en månedslønn. For hensynsløs atferd er bot det normale straffenivået.

Bernt Hulsker (45) var i en årrekke en profilert spiller i Eliteserien i fotball. De senere årene har han deltatt i flere TV-programmer, og han jobbet i VGTV da episoden på karaokebaren skjedde. Samarbeidet med VGTV ble avsluttet i mai på grunn av hendelsen han nå er tiltalt for.

