Statsbudsjettet: Regjeringen legger fram seks tiltak for strømsparing

Det opplyser olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NRK.

Målsettingen tilsvarer om lag like mye som all vindkraft i Norge produserer i løpet av ett år.

I lista står det at statlige bygg skal redusere energibruken i egne og i leide lokaler. Enova skal blant annet bruke 1,1 milliarder kroner på sparetiltak i norske husholdninger.

I tillegg skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utnevnes til ENØK-koordinator, med ansvar for å koordinere arbeidet på tvers av sektorer. NVE skal også ha i oppdrag å rapportere årlig på status for måloppnåelse når det gjelder energisparing i bygg.

Regjeringen arbeider med et informasjonsopplegg om ENØK rettet mot husholdninger, næringsliv og det offentlige som skal settes i verk før den kommende vinteren. Husbanken skal også styrkes for å komme lavinntektshusholdninger til gode.

En tilskuddsordninger rettet mot bedrifter som blant annet har fått doblet sine strømutgifter det siste året, står også på listen.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener regjeringen burde være enda mer fremoverlent.

– Planen om å spare 10 TWh innen 2030 er et gammelt mål fra 2016. Her bør regjeringen vise handlekraft og øke målsettingen, sier Tore Strandskog, som er direktør for næringspolitikk i landsforeningen Nelfo, som er underlagt NHO.

