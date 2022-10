Stadig flere lavinntektsfamilier deltar på Røde Kors’ gratis høstferietur

– Mange er fortvilet over om de har råd til nok mat på bordet, høye strømregninger og hvordan de skal greie å betale husleie. Vi merker godt at stadig flere får det mer krevende økonomisk, sier Pernille Lemming, leder for landsråd omsorg i Røde Kors.

Konseptet med gratis høstferie kalles Ferie for alle og er et tilbud til barnefamilier som ikke selv har råd til å reise på ferie. Det er ansatte i kommunen som melder familier på Ferie for alle, og minst ett av barna i familien må være i barneskolealder.

Røde Kors har om lag 120 frivillige som steller i stand høstferieturene.

– Mange føler på skam over å ikke kunne gi barna ferieopplevelser. Samtidig ser vi også at nå som det snakkes mer åpent om økonomiske utfordringer, blir det mindre stigmatisering rundt det å ha dårlig råd, sier Lemming.

