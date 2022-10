Ny koronavaksine klar for bruk i Norge

Denne vaksinen dekker både den opprinnelige Wuhan-varianten og de siste omikronvariantene. Nå bekrefter Folkehelseinstituttets smitteverndirektør Geir Bukholm til TV 2 at vaksinen er godkjent, og klar for bruk i Norge.

– Vaksinene kom til Norge i forrige uke, og utsending til kommunene har begynt denne uken, sier Bukholm.

De oppdaterte vaksinene er imidlertid kun godkjent som oppfriskningsdoser. Det betyr at kun personer som skal ta sin tredje eller fjerde dose, vil få tilbud om Pfizers nye oppdaterte vaksine.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland sier til TV-kanalen at den oppdaterte vaksinen øker sannsynligheten for å få beskyttelse mot de virusvariantene som sirkulerer i samfunnet i dag.

– Den originale Wuhan-vaksinen vil kunne gi beskyttelse mot alvorlig sykdom, men her kan det være grunn til å tro at man kan få beskyttelse mot mild sykdom – og det kan være veldig viktig for eldre, sier Grødeland.

Det er kun personer over 65 år, samt personer mellom 18 og 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdom, som anbefales å ta en fjerde dose. Friske personer under 65 år har lite behov for oppfriskningsdoser, mener både FHI og det Europeiske smittevernbyrået (ECDC).

