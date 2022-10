NRK: Arfan Bhattis familie vet ikke hvor han er

På vegne av NRK har en lokal journalist møtt Bhattis onkel og fetter i Pakistan.

– 26. september på morgenen dro han med barna for å levere dem på skolen. Siden da har han vært sporløst borte. Vi har ingen informasjon om hvor han er, sier mannen som ifølge NRK er onkelen, Mohammed Azam Malik.

En lokalpolitiker bekrefter også overfor NRK at Malik er Bhattis onkel.

Onkelen forteller at familien har sendt en etterlysning til lokalt politi. I en lydmelding på tjenesten WhatsApp skal Bhatti ha bedt en slektning hente barna, samt ha sagt at han drar til byen Lahore.

Ifølge Aftenpostens kilder skal Bhatti ha blitt anholdt av pakistansk sikkerhetspoliti på kvelden nettopp 26. september. Dette er ikke bekreftet offisielt.

Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt skriver i en epost til NRK tirsdag at politiet er i dialog med pakistanske myndigheter og med den norske ambassaden i Pakistan for å få bekreftet om Bhatti er pågrepet eller ikke.

– Politiet har fremdeles ikke mottatt offisiell bekreftelse på pågripelse, skriver Myrold.

Arfan Bhatti er sammen med to andre menn siktet for siktet for medvirkning til sommerens masseskyting i Oslo, der to personer ble drept. Zaniar Matapour er siktet for selve gjerningen.

Bhatti nekter for å ha noe med skytingen å gjøre, ifølge hans forsvarer, advokat Svein Holden. Til NRK sier Holden at han tirsdag ikke har noen ny informasjon om saken.